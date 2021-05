Il Napoli si inserisce nella corsa a De Paul: ma c’è un ostacolo da superare

Rodrigo De Paul sta vivendo la stagione della consacrazione: il Napoli è in agguato, pur consapevole che servirà uno sforzo enorme.

Il Napoli si gioca tutto in poco meno di due settimane: in ballo c’è la programmazione per il futuro che sarà condizionata dall’esito della corsa Champions, pronta a spostare gli equilibri con i suoi milioni freschi elargiti dall’UEFA. Uno dei nodi da sciogliere sarà quello dell’allenatore: Gattuso al passo d’addio, ma sul suo sostituto esistono ancora parecchi dubbi (Spalletti sembra in pole, ma occhio alle sorprese). Poi sarà tempo di migliorare la squadra con innesti mirati, sfruttando la disponibilità economica che la pandemia ha notevolmente ridotto: è proprio questo lo scoglio più grande da aggirare per il Napoli nella corsa a Rodrigo De Paul.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, anche la società partenopea ha provato ad instaurare dei contatti con l’Udinese, sommersa dalle richieste di tutte le big: come prevedibile, il prezzo del cartellino dell’argentino è lievitato a dismisura dopo le prodezze regalate in questa stagione e difficilmente ci sarà una squadra in grado di accontentare i friulani versando la cifra richiesta sull’unghia; a meno che non si ricorra a qualche sacrificio in uscita per racimolare il gruzzolo necessario a convincere la famiglia Pozzo, da sempre bottega cara per i suoi gioielli.

Napoli folgorato da De Paul: stagione da sogno per l’argentino

Con ancora tre giornate da disputare, De Paul ha già vinto la palma di miglior giocatore dell’Udinese per distacco netto: è entrato in ben 19 goal della squadra di Gotti con 9 reti e 10 assist, guidando i compagni verso una salvezza tranquilla con quel carisma tipico del grande giocatore. Il Napoli non ha potuto non accorgersi di questa crescita esponenziale, ma non è il solo: la concorrenza è agguerritissima e la recente visita dell’argentino al ristorante milanese di proprietà di Zanetti e Cambiasso ha già fatto fare voli pindarici ai tifosi dell’Inter. Insomma, l’antifona è chiara: chi vorrà De Paul dovrà mostrare ‘argomenti’ molto validi.