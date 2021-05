Benevento, Serie B ad un passo: così Spezia, Torino e Cagliari si salvano

Il Benevento è ad un passo dalla retrocessione in Serie B: ecco la situazione della corsa salvezza, tra scontri diretti e a distanza.

Ci vorrà un miracolo sportivo per un Benevento che dopo la 36ma giornata sembra già condannato alla Serie B. Eppure non è ancora finita, restano ancora una serie di incroci che tengono accesa l’ultima fiammella di speranza per la Strega. Non sarà semplice, anche perché c’è una condizione di partenza: i ragazzi di Inzaghi devono vincerle entrambe e quindi fare 6 punti nelle ultime due.

Un’impresa vera, anche perché in tutto il girone di ritorno finora ne hanno fatti 9, e ci sono volute 17 partite. Benevento-Crotone e Benevento-Torino. Vincerle entrambe è la “conditio sine qua non” per arrivare a 37 punti e riaprire clamorosamente la corsa salvezza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ribaltone Napoli: ora è Allegri la prima scelta, c’è l’offerta

Benevento con un piede in Serie B: la situazione delle avversarie

Alla prossima c’è lo scontro diretto Spezia-Torino, quasi uno spareggio. Un pari metterebbe il Toro nella condizione di doversi giocare tutto fra il recupero con la Lazio e l’ultima giornata, dove ci sarà un drammatico scontro proprio con gli Stregoni giallorossi. Lo Spezia disputerà le ultime due tra le propria mura del Picco: col Toro e con la Roma. Basta una vittoria e la squadra ligure è salva, così come per i granata piemontesi.

E attenzione al Cagliari a 36, che fra Milan-Cagliari e Cagliari-Genoa deve portare a casa almeno un punto, o rischierebbe grosso. Insomma, per il Benevento la situazione è davvero complicata. Bisogna sperare in un passo falso di una delle avversarie, ma soprattutto vincere le ultime due partite per sperare in una impresa impossibile.