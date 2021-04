Chi è De Ketelaere, promessa belga che piace al Napoli: numeri e curiosità

Il Napoli segue con interesse Charles De Ketelaere: chi è il centrocampista belga che piace a Giuntoli.

Mentre la squadra azzurra è concentrata nel raggiungimento della qualificazione in Champions League, la dirigenza è già a lavoro per migliorare la rosa della prossima stagione. A fine anno ci saranno inevitabilmente partenze, addii, ma anche rinnovi e conferme. La società è pronta a svecchiare il centrocampo, investendo un discreto gruzzoletto in un talento belga, dalle ottime prospettive.

Infatti, secondo la Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Charles De Ketelaere, giovane giocatore del Club Bruges e già nel giro della Nazionale belga. Il ragazzo ha vestito la maglia delle Selezioni giovanili del Belgio dal Under 16 a quella 21, e lo scorso anno ha debuttato con la Nazionale Maggiore.

Ma chi è De Ketelaere e perché il Napoli lo insegue e starebbe già pensando a presentare un’offerta di 10 milioni?

Napoli, chi è Charles De Ketelaere: centrocampista spilungone e speranza del calcio belga

Nato il 10 marzo del 2001 a Bruges, Charles ha cominciato sin da piccolo a calciare il pallone e a partire dagli otto anni è diventato un tesserato del Club Bruges, con il quale ha trascorso tutta la sua adolescenza ed è cresciuto come calciatore. Nel settembre del 2019 fa il suo debutto con la maglia della Prima Squadra e scende in campo 13 volte in quella stagione, realizzando anche la sua prima rete tra i professionisti.

Nel 2020 diventa promessa dell’anno belga, sia come sportivo sia come calciatore. Nell’attuale stagione è diventato una pedina fondamentale per il Club Bruges, registrando 40 presenze 5 reti e 6 assist.

Spilungone (è alto oltre 1,90 cm), dotato di grande tecnica, versatile e grazie alla sua prestanza fisica è difficile strappargli il pallone dai piedi. Charles De Ketelaere può giocare trequartista, ala sinistra o anche punta. E’ un mancino, dotato di un ottimo sinistro ed è bravo negli inserimenti. Il Napoli potrebbe pensare a lui come vice Zielinski, nel caso il modulo del prossimo anno restasse il 4-2-3-1.

Il centrocampista 20enne è inseguito da diversi club, dunque sarà importante un affondo decisivo e rapido da parte della società azzurra per strapparlo alla concorrenza. Su Charles anche alcune italiane, come Milan e Atalanta.