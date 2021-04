Napoli, Mertens ad un passo dalla storia: insegue Maradona e Vojak

Dries Mertens ha una grande occasione in questo rush finale di campionato: insegue un record di gol del Napoli che appartiene solo a Diego Armando Maradona ed Antonio Vojak.

Grazie alla rete stupenda rete segnata alla Lazio, Dries Mertens ha registrato il 10° sigillo stagionale. Da undici anni consecutivi va in doppia cifra, calcolando i gol segnati in tutte le competizioni. Una macchina inarrestabile, anche alla soglia dei 34 anni.

L’attaccante belga ha nel mirino un nuovo record, che lo scorso anno non è riuscito a raggiungere. Ora si ripresenta una nuova opportunità e a cinque giornate dal termine della Serie A potrebbe registrare l’ennesimo traguardo con la maglia azzurra. Mertens vuole distruggere un altro primato appartenente a Maradona, per iscriversi di diritto nell’Olimpo dei campioni del Napoli.

Napoli, Maradona e Vojak in doppia cifra per cinque stagioni: Mertens ad un gol dal traguardo

Solo pochi giorni fa ha eguagliato Antonio Vojak, attaccante degli anni ’30 del club partenopeo. Infatti, Dries è diventato il miglior marcatore azzurro in campionato al pari dell’ex bomber, registrando 102 reti in Serie A. Con un altro gol farebbe 103 – consolidando il primato – ma soprattutto diventerebbe il terzo calciatore a raggiungere la doppia cifra in campionato in 5 stagioni.

Nella storia del Napoli, solo Maradona e Vojak in cinque stagioni differenti sono riusciti ad arrivare ad almeno 10 gol in Serie A, mentre Mertens è fermo a quattro. Ma ora il record è ad un passo, poiché ha messo a segno nove reti e mancano ancora diversi match per raggiungere un traguardo storico.

Il centravanti #14 in 8 stagioni ha scalato classifiche, raggiunto record, riscritto la storia del Napoli conquistando titoli e premi. Ma soprattutto ha trovato un ambiente che lo ama, e che non vede l’ora di poterlo “riabbracciare”, gioire e festeggiare le sue marcature allo stadio Diego Armando Maradona.