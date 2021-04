Napoli-Cagliari, probabili formazioni: i ballottaggi di Gattuso

Il Napoli affronta il Cagliari in una sfida fra due delle squadre più in forma del campionato: vediamo le formazioni e i possibili ballottaggi

Trentacinque punti di distacco. Questa è la distanza in classifica tra Napoli e Cagliari. Un piazzamento sicuramente bugiardo, quello dei sardi, che hanno una rosa da metà sinistra della graduatoria e lo stanno dimostrando in questo momento decisivo. Una settimana fondamentale per i rossoblu, con 3 vittorie consecutive che hanno riacceso le speranze salvezza e messo in seria difficoltà il Benevento. Nove punti in otto giorni: in una settimana quasi un terzo dei punti di tutta la stagione, e questo la dice lunga sullo stato di forma dei ragazzi di Semplici, che da quando è arrivato ha lavorato sulla psicologia di un gruppo che aveva decisamente smarrito la strada maestra. Il punto di svolta è stato sicuramente Cagliari-Parma. Quel 4-3 di rimonta in extremis ha dato nuova linfa ai cagliaritani che da lì in poi giocano sulle ali dell’entusiasmo, hanno già lasciato la zona calda e ora non vogliono fermarsi più. Napoli permettendo, ovviamente.

Le scelte di Semplici e Gattuso

Classico 3-5-2 per il Cagliari di Semplici con Vicario in porta al posto dell’infortunato Cragno, Godin al centro della difesa e centrocampo muscoli e corsa con Nandez e Lykogiannis o Asamoah sulle fasce, Nainggolan in mezzo a Duncan e Deiola. Davanti l’ex Pavoletti ha ormai scalzato Simeone e sarà lui ad affiancare Joao Pedro. Napoli di Gattuso in formazione tipo, o quasi. Meret in porta, solito ballottaggio a sinistra fra Hysaj e Mario Rui con il terzino albanese in gran forma. In mezzo al campo Fabiàn e Demme ma occhio a Bakayoko apparso in grande spolvero. Politano favorito su Lozano, davanti stavolta dovrebbe spuntarla Osimhen, ma scalpita anche Dries Mertens.

Napoli-Cagliari, probabili formazioni e ballottaggi

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Demme, Fabiàn; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso

BALLOTTAGGI: Hysaj 60% – Mario Rui 40%; Demme 60% – Bakayoko 40%; Fabian 70% – Bakayoko 30%; Politano 70% – Lozano 30%; Osimhen 60% – Mertens 40%

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Rugani, Godin, Carboni; Nandez, Deiola, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro. All. Semplici

BALLOTTAGGI: Rugani 60% – Ceppitelli 40%; Carboni 60% – Ceppitelli 40%; Lykogiannis 70% – Asamoah 30%