Benevento, tegola infortunio Sau. Ma col Milan c’è una speranza

Il Benevento fa i conti con la tegola Sau e si prepara ad una giornata di campionato che si preannuncia infuocata

Piove sul bagnato, in casa Benevento. L’infortunio di Marco Sau, uscito in barella nella sfida contro l’Udinese, potrebbe essere abbastanza serio e con tutta probabilità la sua stagione termina qui. Si attendono Il partner ideale per Lapadula in un momento in cui Adolfo Gaich non sta più dando le garanzie sperate, quindi in questo convulso finale ci sarebbe stato sicuramente bisogno anche dell’attaccante sardo. Non è di certo un buon momento per i giallorossi: la sconfitta interna contro l’Udinese complica maledettamente la questione salvezza e il ritorno di gran carriera del Cagliari ha annullato l’enorme vantaggio accumulato dai ragazzi di Inzaghi nella prima parte di stagione. Alla prossima poi anche il Torino potrebbe sganciarsi: all’Olimpico Grande Torino arriva un Parma già virtualmente retrocesso che potrebbe lasciare ai granata 3 punti per portarsi a quota 34.

La prossima giornata di Serie A: tutte le sfide in chiave salvezza

Il Torino ha quindi uno shot importante per provare a dare un colpo di reni e scavalcare qualche avversaria diretta per la corsa salvezza. Sarà però una giornata complicata per tutte le altre, la prossima di Serie A. C’è Lazio-Genoa, lo Spezia va a Verona e la Fiorentina è attesa a Bologna, mentre il Cagliari sarà di scena al Maradona contro un Napoli che sembra ormai inarrestabile. Impegno proibitivo anche per il Benevento di Inzaghi, che va a San Siro ad affrontare il Milan. La squadra di Pioli arranca e vede complicarsi il sogno Champions e quindi in casa con gli stregoni sanniti vorrà sicuramente riscattarsi. Ma il Benevento ha già mostrato al mondo che imprese è in grado di fare, dopo la vittoria allo Stadium con la Juve. E in fondo anche Milan-Benevento è un po’ come la corsa salvezza: difficile, certo, ma non impossibile.