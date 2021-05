Fiorentina-Napoli, le probabili formazioni e i ballottaggi di Gattuso

Le probabili formazioni di Fiorentina Napoli e i ballottaggi di Gattuso: il mister non recupera Koulibaly, diversi dubbi tra difesa e centrocampo.

I fantasmi del recente passato azzurro ma anche un possibile incrocio col futuro di Gennaro Gattuso, che alla Fiorentina piace parecchio e lo sta corteggiando da un bel po’. Fiorentina-Napoli è una gara densa di significati ben oltre la nota rivalità tra le due tifoserie e ben oltre il precedente recente più doloroso, quella tripletta di Simeone che spense il sogno scudetto dei ragazzi di Sarri.

Ma passato e futuro non contano: è tempo di pensare al presente e all’unico risultato possibile: la vittoria, che sommata a quella all’ultima giornata contro il Verona vorrebbe dire Champions matematica.

Probabili formazioni Fiorentina-Napoli

Gattuso deve rinunciare ancora a Koulibaly, Maksimovic e Lobotka ma per il resto ha ampio margine per scegliere la formazione migliore da opporre alla viola. Ospina è recuperato e resta in ballottaggio con Meret, difesa ancora obbligata con Manolas e Rrahmani al centro e Di Lorenzo con uno fra Mario Rui e Hysaj sulle fasce. Solito dubbio Demme-Bakayoko al fianco di Fabiàn Ruiz, col centrocampista francese tornato a livelli di eccellenza nelle ultime uscite. Davanti ancora Lozano favorito su Politano poi Zielinski ed Insigne, come sempre intoccabili così come quello che è diventato l’altro intoccabile dell’attacco azzurro: Victor Osimhen, sette reti nell’ultimo mese. Di seguito le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Mario Rui; Fabiàn, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen

BALLOTTAGGI AZZURRI

Meret 55% – Ospina 45%

Mario Rui 55% – Hysaj 45%

Demme 60% – Bakayoko 40%

Lozano 60% – Politano 40%

Osimhen 70% – Mertens 30%

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura (Amrabat), Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.