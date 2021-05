Napoli, scaramanzia al potere: cambiato l’arbergo pre-Fiorentina

Napoli a Firenze dove domani sfiderà la Fiorentina: gli azzurri guarderanno Juve-Inter in un albergo diverso rispetto a quello del 2018.

Juve-Inter il sabato, Fiorentina-Napoli la domenica. Quello che coinvolge queste quattro società è un déjà vu clamoroso, che riporta alla mente quella due giorni dal 28 al 29 aprile 2018 in cui si decise lo Scudetto: blitz bianconero nel finale di San Siro, crollo partenopeo al ‘Franchi’ un giorno più tardi e addio ai sogni di gloria. Quello fu il famoso Scudetto ‘perso in albergo’ dai ragazzi di Sarri, condizionati in negativo dalla rimonta dei rivali e scesi in campo con il morale a terra il pomeriggio seguente, nonostante l’ex tecnico avesse fatto di tutto pur di isolare completamente la squadra da quello che accadeva a Milano.

Tre anni più tardi, l’incredibile scenario si ripete: come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, rispetto ad allora però il Napoli ha adottato una misura scaramantica cambiando il ‘famigerato’ albergo sul Lungarno che in questi anni è diventato oggetto di sfottò da parte della tifoseria juventina. Una mossa che ovviamente va accolta con il sorriso di chi sa di dipendere unicamente da se stesso: oggi, infatti, gli azzurri sono padroni del loro destino e vincendo entrambe le gare rimanenti sarebbero certi di un posto nella prossima Champions League.

Il Napoli ha tutto dalla sua parte: forma fisica straripante e Fiorentina già salva

Le premesse affinché si verifichi il lieto fine ci sono tutte: a partire dall’ottimo momento vissuto da Insigne e compagni, senza tralasciare il ‘dettaglio’ di una Fiorentina già salva e quindi con la mente sgombra da pensieri di retrocessione. Alla lunga, lo scarto motivazionale potrebbe fare la differenza: stavolta in favore del Napoli poiché, dopo uno Scudetto, perdere anche una Champions in albergo sarebbe davvero troppo.