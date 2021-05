Cessione Salernitana, da Della Valle a Pulcinelli: tutte le voci in ballo

Il tempo stringe per la cessione della Salernitana appena promossa in Serie A: Lotito ha tempo fino all’11 giugno

“In trenta giorni non si vende neppure un appartamento, figuriamoci una società di calcio”. Sono affidati alle parole del ds Angelo Fabiani i pensieri di Claudio Lotito in merito all’intricata situazione relativa alla cessione della Salernitana. L’impresa della promozione ha spalancato una voragine normativa nel regolamento della Federazione, un vulnus che prima o poi doveva venir fuori e ora si fa largo in tutta la sua scomodità. Lotito ha un mese esatto per cedere la Salernitana, anzi adesso anche meno visto che il termine ultimo sarebbe l’11 giugno.

Si cerca una deroga che però sembra complicata, in realtà il desiderio reale sarebbe quello di trovare un equilibrio difficile – o meglio impossibile – fra le due società, senza cedere nulla. Ma alla fine Lotito dovrà cedere e dovrà trovare un acquirente in tempi stretti.

Chi compra la Salernitana? Una voce anche dal Qatar

Perciò, una cosa è certa: Claudio Lotito dovrà vendere la Salernitana. Ok, ma chi la compra? Il nome più altisonante che si è fatto in questi giorni è quello di Diego Della Valle. L’ex presidente della Fiorentina è fra i principali indiziati ma per il momento non ci sono conferme ufficiali. Un’altra pista porterebbe ad un fondo dal Qatar, ma anche in questo caso non c’è alcuna certezza.

Smentita invece categoricamente l’ipotesi di uno scambio di proprietà fra Lotito e Pulcinelli, attuale patron dell’Ascoli, che avrebbe rilevato la Salernitana cedendo in cambio il club marchigiano. Lo stesso Pulcinelli, attraverso un comunicato stampa, ha scacciato con rabbia i rumours provenienti da Monza che mettevano anche in dubbio la regolarità delle sfide fra le due squadre quest’anno. Insomma, niente di nuovo sotto al sole. Tante voci, tante ipotesi, ma la clessidra scorre e da qui all’11 giugno sarà una corsa contro il tempo.