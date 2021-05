Il calendario dell’ultima giornata: Napoli-Verona domenica alle 20.45

La Lega Serie A ha reso noto il calendario dell’ultima giornata: Napoli-Verona in contemporanea con Atalanta-Milan e Bologna-Juventus.

Volata Champions in notturna. La Lega Serie A ha reso noto il calendario dell’ultima giornata di Serie A che decreterà le altre due squadre qualificate alla massima competizione europea per club insieme a Inter e Atalanta, oltre alla terza squadra che retrocederà in Serie B insieme a Parma e Crotone e chi andrà in Conference League tra Roma e Sassuolo.

Il calendario: Inter domenica pomeriggio

L’ultima giornata di Serie A sarà aperta nella serata di sabato 22 maggio da tre anticipi tra squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato: Cagliari-Genoa, Sampdoria-Parma e Crotone-Fiorentina. Domenica pomeriggio alle ore 15 invece sarà l’ora dell’Inter, con i Campioni d’Italia che prima affronteranno l’Udinese a ‘San Siro’ e poi verranno premiati con la coppa Scudetto.

Napoli, Juve e Milan in contemporanea

Il clou dell’ultima giornata di campionato però sarà la sera di domenica 23 maggio quando si giocheranno tutte le partite più calde in chiave Europa e salvezza con la disputa in contemporanea di ben sei match: Atalanta-Milan, Bologna-Juventus, Sassuolo-Lazio, Torino-Benevento, Napoli-Verona e Spezia-Roma. Europa e salvezza: l’ora dei verdetti sta per arrivare.

CALENDARIO ULTIMA GIORNATA DI SERIE A

Cagliari-Genoa, 22 maggio ore 20:45 (SKY)

Sampdoria-Parma, 22 maggio ore 20:45 (DAZN)

Crotone-Fiorentina, 22 maggio ore 20:45 (SKY)

Inter-Udinese, 23 maggio ore 15 (DAZN)

Atalanta-Milan, 23 maggio ore 20:45 (SKY)

Bologna-Juventus, 23 maggio ore 20:45 (DAZN)

Sassuolo-Lazio, 23 maggio ore 20:45 (SKY)

Torino-Benevento, 23 maggio ore 20:45 (SKY)

Napoli-Verona, 23 maggio ore 20:45 (SKY)

Spezia-Roma, 23 maggio ore 20:45 (SKY)