Napoli, una prova da Champions: così i fantasmi di Firenze sono alle spalle

Il Napoli supera la Fiorentina e l’incubo di Firenze: una prova da Champions da ripetere contro l’Hellas Verona. Ecco cosa vuole rivedere Gattuso in campo.

Da Firenze a Firenze. Di acqua sotto i ponti da quel finale di campionato 2018 ne è passata, eccome. Una prova di maturità importante per gli azzurri di Gattuso, che avevano addosso tutta la pressione del mondo e sono riusciti a gestire il match e tutti i fantasmi ad esso connessi.

Sono diversi gli aspetti che sono piaciuti ai tifosi e probabilmente anche all’allenatore, ancora in silenzio stampa. Il Napoli è ad un passo dalla Champions, e per agguantarla servirà ripetere la stessa performance.

Napoli, Fiorentina prova superata: per la Champions ecco cosa vuole Gattuso

Contro la Fiorentina, il Napoli ha dimostrato di essere in palla in ogni reparto. Solidità difensiva ritrovata, centrocampo sopra le righe e davanti il solito gioco corale a togliere punti di riferimento agli avversari, con Osimhen che non ha trovato il gol ma ha svariato su tutto il fronte offensivo aiutando tantissimo i compagni nell’aprire spazi.

E poi capitan Lorenzo Insigne, arrivato al record personale di 19 reti stagionali in una stagione meravigliosa e in una partita che l’ha visto prendere anche un palo e una clamorosa traversa su punizione. Insomma, Gattuso non si ferma più e continua a tenere un ruolino quasi da scudetto nel girone di ritorno.

Peccato per quel passaggio a vuoto tra fine 2020 ed inizio 2021 che adesso lascia ancora più rimpianti, ma ciò che conta è che l’obiettivo Champions è lì ad un passo, e dipende sempre e comunque solo dal risultato del Napoli. Ultimo appuntamento domenica sera al Maradona, contro un Verona già senza obiettivi, per ripetere un’altra ottima prestazione di squadra. Il Napoli è chiamato all’ultimo sforzo, una vittoria per staccare il terzo biglietto Champions dopo Inter e Atalanta e rendere il quarto una questione a due fra Juventus e Milan.