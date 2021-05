Cosa serve al Napoli per andare in Champions League

Cosa serve al Napoli per andare in Champions League: qualificazione sicura battendo il Verona, ma potrebbe bastare anche un pari.

Atalanta già dentro, Lazio ormai fuori. La volata Champions perde due protagoniste. La squadra di Gasperini dopo la vittoria di Genova è infatti matematicamente qualificata alla prossima edizione, mentre la Lazio deve definitivamente rinunciare al sogno Champions causa sconfitta nel derby contro la Roma.

FORSE POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fiorentina-Napoli 0-2: Champions più vicina

Volata a tre: Napoli, Milan e Juve in corsa

A giocarsi gli altri due posti nell’ultima giornata di campionato saranno dunque Napoli, Milan e Juventus. Agli azzurri, vittoriosi a Firenze, basterà ripetersi in casa contro un Verona già salvo per qualificarsi in Champions senza guardare il risultato degli altri avversari. In caso di pareggio invece il Napoli dovrebbe sperare che la Juventus non vinca a Bologna o che il Milan perda a Bergamo. La squadra di Gattuso potrebbe qualificarsi in Champions anche con una sconfitta contro il Verona, ma solo se la Juventus non dovesse andare oltre il pareggio a Bologna.

La Juve deve vincere e ‘gufare’

Come il Napoli, anche il Milan dipende solo dal suo risultato: se i rossoneri vinceranno contro l’Atalanta nell’ultima giornata infatti saranno matematicamente qualificati, mentre in caso di pareggio o sconfitta dovranno sperare in un passo falso di Napoli o Juventus. Juventus a cui invece non basterà battere il Bologna per accedere alla prossima edizione della Champions League. Ai bianconeri, oltre ai tre punti, serve necessariamente un passo falso del Milan o del Napoli.

Cosa serve al Napoli per andare in Champions