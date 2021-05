Futuro Gattuso, i tifosi del Napoli si schierano: destino già segnato

Il futuro di Gennaro Gattuso è chiaro, ma i tifosi del Napoli si schierano per la sua conferma sulla panchina: non basta il ruolino di marcia quasi da scudetto.

Quindici partite, dodici vittorie e tre pareggi, con l’unico passo falso nel recupero della terza giornata a Torino, con la Juve. Il ruolino di marcia del girone di ritorno di Gennaro Gattuso è davvero straordinario, a guardare il cammino dopo l’uscita dall’Europa League contro il Granada.

Da quel momento in poi il suo Napoli ha ingranato la quinta, complice anche il recupero degli infortunati e la famosa settimana tipo da lui tanto vagheggiata nel momento più difficile.

Futuro Gattuso, tifosi contro la decisione della società: cosa vuole la piazza

I risultati lo confermano ampiamente: ha avuto ragione lui, e chissà come sarebbe andata senza quel momento difficile tra fine 2020 ed inizio 2021. In quel momento il futuro di Gattuso sembrava segnato, si parlava addirittura di esonero se non di dimissioni, ma poi Ringhio ha ringhiato ed è riuscito a venir fuori alla grande da una situazione difficile.

E ora la piazza ne chiede a gran voce la riconferma: sono sempre di più i tifosi convinti che il progetto Gattuso ha imboccato la strada giusta e che buttarlo via per qualche incomprensione sarebbe un peccato. Staremo a vedere cosa accadrà: la sensazione è che qualcosa fra le parti si sia rotto e che solo la decisione di mettere da parte l’orgoglio e provare a ripartire insieme potrebbe raddrizzare la barca. Difficile, ma se si ragiona di testa e non di pancia niente è davvero impossibile.