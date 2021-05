Nazionale, che sorpresa tra i convocati del CT Mancini: chance per l’azzurro

Il CT Mancini ha diramato la lista dei pre-convocati per Euro 2020: in Nazionale quattro giocatori del Napoli, tra cui Politano.

Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro. Il giorno dopo la vittoria contro la Fiorentina, alcuni calciatori del Napoli continuano a sorridere perché la loro stagione continuerà anche dopo l’ultima giornata di campionato.

In vista di Euro 2020, il commissario tecnico della Nazionale Italiana ha diramato la lista dei pre-convocati utilizzabili nel prossimo test match. Tra i 33 chiamati da Mancini, figurano ben 4 calciatori del Napoli, tra cui una sorpresa. Infatti, il ct ha convocato in Nazionale Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Lorenzo Insigne e Matteo Politano. Quest’ultimo, reduce da un’annata straordinaria, era stato escluso nelle partite che hanno preceduto il torneo.

Nazionale, i pre-convocati per San Marino: da Meret a Politano, i 33 Azzurri

L’esterno offensivo azzurro avrà una grossa chance nell’amichevole per la quale sono stati chiamati i 33 calciatori. L’Italia dovrà affrontare il 28 maggio il San Marino, dopo il quale la lista subirà i tagli in vista degli Europei. Successivamente, la Nazionale sfiderà la Repubblica Ceca il 4 giugno, nell’ultima amichevole prima di Italia-Turchia che aprirà Euro 2020. Dopo il test contro i Cechi, il Commissario Tecnico ufficializzerà la lista dei 26 calciatori. Da segnalare in quest’elenco dei pre-convocati l’assenza di Jorginho, che dovrà disputare la finale di Champions League con il suo Chelsea.

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Paris Saint Germain), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).