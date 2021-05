Calciomercato, Napoli sul nuovo Neymar: incontro tra Giuntoli e l’agente

Il calciomercato del Napoli è pronto ad infiammarsi: occhi sul baby gioiello del Santos che in Brasile paragonano a Neymar.

Con una Champions League ancora tutta da conquistare negli ultimi infuocati 90 minuti, il Napoli non può esimersi dalle dinamiche del calciomercato che delineerà la squadra della prossima stagione: Giuntoli lavora in gran segreto per puntellare la rosa a disposizione di Gattuso o di chi ne prenderà il posto in caso di addio, e uno degli obiettivi porta dritto in Brasile, la patria del futebol bailado. Kaio Jorge, classe 2002, è il nuovo talento sfornato dalla scuola paulista del Santos, la squadra che fece esordire tra i professionisti un certo Neymar: proprio questo punto in comune ha portato i cosiddetti esperti di mercato ad accostare il 19enne al fuoriclasse del PSG, contribuendo in un certo qual modo a far schizzare verso l’alto il prezzo del cartellino.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, entro la fine di questa settimana, probabilmente venerdì, ci sarà un incontro tra il procuratore di Kaio Jorge e Cristiano Giuntoli. Sarà il primo faccia a faccia dopo i contatti avuti ad inizio anno, quando il ds azzurro ha deciso di tentare l’affondo dopo aver visionato i rapporti eccellenti forniti dagli osservatori di stanza in Brasile. Kaio Jorge è una punta centrale in grado di spaziare sia a destra che a sinistra nel reparto offensivo: tre goal per lui in questo 2021, tutti realizzati nel Campeonato Paulista (doppietta al Palmeiras e rete al São Bento).

Calciomercato Napoli, concorrenza spietata per Kaio Jorge

Il Napoli dovrà guardarsi le spalle dall’Atletico Madrid nella corsa a Kaio Jorge: per strappare il sì del Santos serve una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro, anche se i partenopei preferirebbero non andare oltre i 10, ai quali si dovrebbero aggiungere i 3 d’ingaggio per cinque anni e le commissioni da elargire all’agente. L’idea sarebbe quella di accordarsi col giocatore e ritardarne l’arrivo in Italia a gennaio 2021: questa mossa potrebbe convincere il Santos a preferire la proposta del Napoli a quella dei ‘Colchoneros’.