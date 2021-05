Buone notizie da Castel Volturno per Stanislav Lobotka: l’aggiornamento sulle sue condizioni fisiche e la chiamata dalla Slovacchia.

Prosegue la fase di recupero e prosegue a gonfie vele. Stanislav Lobotka dopo l’intervento per la tonsillite non è stato convocato da mister Gattuso, ma ora cerca di tornare in perfetta condizione per l’appuntamento dell’anno tanto atteso. Infatti, il centrocampista del Napoli è uno dei capi saldi della Nazionale slovacca, che non vorrà fare a meno del suo mediano.

Secondo quanto riportato quest’oggi dalla nota ufficiale della società partenopea, il classe 1994 ha svolto un allenamento personalizzato e lavoro in palestra. Non è ancora pronto per tornare in campo, ma ben presto lo potrà essere. Per questo motivo, sembra conclusa la sua stagione con la maglia del Napoli, ma può ancora sperare di giocare quest’estate ed essere protagonista. Infatti, la Slovacchia ha convocato Lobotka nella lista dei calciatori per Euro 2020.

Napoli, Lobotka resta a Castel Volturno poi va in ritiro con la Slovacchia: anche Hamsik ad Euro 2020

Il centrocampista #68 è stato poco utilizzato da mister Gattuso, e quelle poche volte chiamato in causa non ha convinto. Per Stanislav Lobotka la convocazione della sua Slovacchia è la possibilità di riscattarsi da una stagione deludente, e probabilmente anche la sua ultima esperienza al Napoli.

Il Ct della Nazionale slovacca ha diramato una lista di 24 calciatori, oltre ad una lunga lista di “sostituti”. Da quest’ultima ricaverà entro il 2 giugno altri due nomi, che comporranno l’elenco ufficiale che disputerà Euro 2020. Nei primi 24, figura Lobotka il quale resterà al fianco dei compagni fino al termine del campionato e solo successivamente raggiungerà il ritiro.

Stando a quanto detto dal Commissario Tecnico Tarkovic, Stanislav avrà modo di continuare la preparazione in vista degli Europei a Castel Volturno, tra lavoro personalizzato e di squadra. Lo staff della Nazionale è in continua comunicazione con il club partenopeo su eventuali aggiornamenti dello stato fisico del centrocampista. Nel caso riuscisse a trovare la condizione giusta, sarà avversario diretto di Zielinski e – molto probabilmente – Fabian Ruiz. Le Selezioni dei tre, per ironia della sorte, fanno parte del girone E.

Nella lista diramata dal commissasrio tecnico Tarkovic c’è anche l’ex capitano del Napoli Marek Hamsik. La leggenda azzurra parteciperà da assoluto protagonista ai prossimi Europei con la fascia al braccio. Di seguito l’elenco dei convocati della Slovacchia:

PORTIERI: Martin Dubravka, Marek Rodak, Dusan Kuciak

DIFENSORI: Peter Pekarik, Lubomir Satka, Denis Vavro, Milan Skrinar, Tomáš Hubočan, Jakub Holúbek

CENTROCAMPISTI : Patrik Hrošovský, Stanislav Lobotka, Juraj Kucka, Matúš Bero , Marek Hamšík, Ondrej Duda, Tomáš Suslov, Lukáš Haraslín, Róbert Mak, Vladimír Weiss

ATTACCANTI: Erik Jirka, Róbert Boženík, David Strelec, Michal Duris