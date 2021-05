Gattuso conteso da mezza Serie A: spunta anche la Juve

Gattuso sarebbe conteso da almeno tre squadre italiane per la prossima stagione, dopo Fiorentina e Lazio spunta anche la Juve.

Lo strano caso di Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese, separato in casa ormai da mesi con De Laurentiis, è tornato sulla cresta dell’onda grazie agli ultimi risultati del Napoli tanto che ora il suo nome viene accostato a molti club per la prossima stagione.

Gattuso conteso da Fiorentina e Lazio

Gattuso qualche settimana fa sembrava a un passo dalla panchina della Fiorentina dove Commisso, con cui condivide le origini calabresi, vorrebbe affidargli il post Iachini. Adesso però la pista che lo porta sulle rive dell’Arno sembrerebbe essersi improvvisamente raffreddata anche perché Gattuso piace moltissimo a Claudio Lotito. Il patron della Lazio tratta da tempo il rinnovo di contratto con Simone Inzaghi ma, nel caso in cui si arrivasse alla clamorosa rottura, avrebbe individuato proprio in Gattuso il profilo migliore per sostituire l’attuale tecnico biancoceleste.

Spunta anche la Juve: è la prima alternativa a Zidane

Nelle ultime ore infine ‘Tuttosport’ ha rilanciato un’indiscrezione che avrebbe del clamoroso secondo cui Gattuso sarebbe diventato il primo nome per la panchina della Juventus. I bianconeri al termine della stagione d’altronde saluteranno Pirlo mentre Allegri, che piace sempre pure al Napoli, pare ormai destinato al Real Madrid. Il sogno della Juventus a questo punto sarebbe Zidane ma il francese potrebbe preferire la sua Nazionale specie se Madama non centrerà la qualificazione alla prossima Champions League. In quel caso a guidare la rifondazione bianconera potrebbe quindi essere Rino Gattuso per un epilogo a dir poco sorprendente.