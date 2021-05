Probabili formazioni Torino-Benevento: Gori o Manfredini in porta

Probabili formazioni di Torino-Benevento: Inzaghi con un esordiente in porta, davanti possibile occasione per Di Serio con Insigne.

La grande famiglia del Benevento si compatta intorno alla squadra, in attesa dell’ultima formalità prima di poter iniziare a progettare il futuro. Tifosi compatti intorno alla società in attesa di quello che sarà il nuovo progetto giallorosso, pronti ad affrontare il campionato cadetto ma con la ferma intenzione di tornare subito in A per la terza volta. Ma ora il cartellino con il Torino va timbrato: sarà con tutta probabilità l’ultima di Inzaghi e di tanti calciatori con la maglia della Strega.

Probabili formazioni Torino-Benevento: Di Serio in attacco

Formazione decimata con tanti assenti fra i convocati. Agli indisponibili, oltre ai lungodegenti Moncini e Sau si è aggiunto nuovamente Iago Falque e mancherà anche Montipò con Ionita, Depaoli e Caprari. Undici da inventare per mister Inzaghi, con qualche possibile sorpresa vista l’assenza di posta in palio. In porta il ballottaggio è fra due esordienti nel massimo campionato: Nicolò Manfredini, 33 anni, o Piergraziano Gori, che a 41 anni potrebbe essere il più anziano debuttante nella storia della Serie A. In difesa possibile chance per Pastina in fascia mentre in mezzo al campo potrebbe rivedersi Tello. In avanti fra Lapadula e Gaich potrebbe spuntarla Giuseppe Di Serio, il classe 2001 che quest’anno ha già speso 8 gettoni di presenza e che il Benevento si sta crescendo in casa per il futuro.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti.

BENEVENTO (4-3-2-1): Manfredini; Letizia, Glik, Tuia, Pastina; Dabo, Viola, Hetemaj; Di Serio, Insigne; Lapadula.

Dove vedere Torino-Benevento in tv e streaming

Torino-Benevento si gioca domenica 23 maggio alle ore 20.45 e sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky sul canale Sky Sport al numero 254 del satellite. La sfida tra Torino e Benevento sarà disponibile anche in diretta streaming attraverso Sky Go oppure su Now, servizio streaming offerto da Sky.