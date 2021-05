Probabili formazioni Napoli-Verona: Gattuso si affida ai migliori

Il Napoli vuole blindare l’approdo in Champions League vincendo contro il Verona all’ultimo turno: niente turnover per Gennaro Gattuso.

Dalle stalle alle stelle della Champions, da Verona al Verona. Un girone fa, 19 partite orsono, il Napoli viveva a Verona forse il momento più basso della stagione. La panchina di Gattuso scricchiolava e non poco, poi l’inesorabile declino fino all’uscita dall’Europa League col Granada e da lì in poi la risalita costante fino a quest’ultima giornata, in cui il Napoli e Gattuso hanno un match point per la qualificazione in Champions League. Orecchio a Bergamo per Atalanta-Milan, che potrebbe valere il secondo posto per il Napoli, ma occhi tutti sul Maradona perché contro il coriaceo Verona di Juric non va dato niente per scontato.

I gialloblu faranno un po’ di turnover, gli azzurri invece no, con i soliti ballottaggi nella mente dell’allenatore. Meret più di Ospina in porta, Di Lorenzo, Manolas e l’ex Rrahmani nella cerniera difensiva con uno fra Hysaj – favorito – e Mario Rui. In mezzo al campo Demme in vantaggio su Bakayoko a fare reparto con un Fabiàn Ruiz in grande spolvero, davanti sempre Lozano più di Politano a completare i trequartisti alle spalle di Victor Osimhen, con Piotr Zielinski e Lorenzo Insigne.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrhamani, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Ceccherini, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Salcedo, Zaccagni; Kalinic.

Napoli-Verona, dove vederla in tv e streaming

Napoli-Verona, in programma domenica 23 maggio allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli, sarà visibile in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite).

Streaming disponibile sull’app di Sky Go e su NOW.