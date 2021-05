Il Napoli ‘vede’ la Champions: girone di ritorno da record

Il Napoli a un passo dalla Champions dopo un girone di ritorno da record. Serve una vittoria col Verona o un passo falso delle avversarie.

Fra pareggi e sconfitte altrui, classifica avulsa alla mano, sono tante le combinazioni che potrebbero qualificare comunque il Napoli alla Champions League. Ma fare calcoli è inutile: basta vincere, basta battere il Verona per non dover calcolare più nulla e arrivare a fine partita con la qualificazione in tasca, a prescindere poi dalla posizione finale.

Napoli, Champions a un passo: ritorno da record

Dal secondo al quarto posto, battendo il Verona già ampiamente salvo non c’è possibilità di arrivare quinti e per questo il Napoli sa di avere un solo risultato a disposizione. Lo sa bene anche Gennaro Gattuso, che prepara questa partita con un unico obiettivo, quello che ha avuto fin da quando, a fine dicembre, la sua squadra ha iniziato ad arrancare e ha mostrato segni di cedimento. Ha sofferto, è stato ad un passo dal tracollo, ma ha tenuto duro e alla fine è arrivato ad un passo dalla qualificazione Champions, obiettivo minimo stagionale.

Ma l’addio di Gattuso è scritto

Lo ha fatto giocando sempre meglio, con una striscia di risultati impressionante e ben 42 punti nel girone di ritorno, che stasera possono diventare 45. Un bell’exploit che però difficilmente gli varrà la riconferma. Gattuso e De Laurentiis sono agli antipodi e per questo, dopo stasera, sembra ormai scontata la separazione consensuale. La speranza dei tifosi è che l’addio arrivi dopo l’ultima vittoria, che significherebbe Champions League e quindi molta più tranquillità per ripartire col prossimo ciclo.