Napoli, lunedì meno amaro per Fabian Ruiz: la chiamata della Nazionale

L’indomani dal pareggio contro l’Hellas Verona, Fabian Ruiz riceve l’importante chiamata dalla Spagna: sorpresa dalla Nazionale per il centrocampista del Napoli.

Il lunedì è sempre duro da affrontare. Specialmente per i tifosi quando la propria squadra del cuore perde. Ma questa volta fa più male. Dopo un girone di ritorno da favola, il Napoli si arrende all’Hellas Verona, nel suo stadio di casa, perdendo la possibilità di qualificarsi in Champions League.

I calciatori sono usciti devastati dal rettangolo di gioco, per aver sciupato l’occasione di ritornare tra le grandi d’Europa. Tra questi, anche Fabian Ruiz distrutto al termine di Napoli-Hellas Verona, quasi in lacrime. Ma quest’oggi, il centrocampista ha ricevuto la chiamata dalla sua Nazionale: andrà ad Euro 2020.

Euro 2020, Fabian Ruiz convocato dalla Spagna: affronterà Zielinski

Questa mattina il CT Luis Enrique ha diramato la lista dei convocati della Spagna, includendo anche Fabian Ruiz. Il centrocampista prenderà parte ai prossimi Europei da assoluto protagonista e cercherà di attirare i riflettori su di sé, come fatto per la rassegna continentale Under 21 qualche anno fa.

Ad Euro 2020, la Nazionale Spagnola affronterà nella fase a gironi la Slovacchia, la Polonia e la Svezia. Dunque, Fabian sarà avversario diretto di Lobotka e Zielinski, entrambi convocati dalle rispettive Selezioni. Un lunedì meno amaro per il centrocampista napoletano, che potrebbe ben presto lasciare la squadra e raggiungere la Champions League per vie alternative.

