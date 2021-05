Osimhen infortunato, a rischio le gare con la Nigeria: le condizioni

Victor Osimhen è infortunato: la notizia arriva dal ritiro della Nigeria. Le condizioni dell’attaccante del Napoli.

Terminato il campionato, Victor Osimhen avrebbe dovuto continuare la sua stagione calcistica con la Nigeria. Tuttavia, l’attaccante del Napoli deve alzare bandiera bianca per un infortunio. Infatti, stando alle parole riportate dal CT Gernot Rohr ad ESPN, il centravanti non sarà disponibile per le prossime partite contro il Camerun.

In realtà, Osimhen non sarebbe l’unico infortunato. La rosa delle Super Eagles sarebbe decisamente decimata rispetto alle convocazioni fatte dal commissario tecnico. Tra impegni fino all’ultimo con i club e condizioni fisiche precarie, i giocatori hanno rinunciato alle partite con la Nazionale. Ma sempre secondo quanto riporta ESPN, dietro al forfait generale ci sarebbe una ragione economica.

Osimhen infortunato al ginocchio: le condizioni

Il CT della Nigeria ha dichiarato: “Victor Osimhen è infortunato. Ha mandato il certificato, gli fa male il ginocchio e non può giocare“. L’attaccante del Napoli, quindi, non sarà in grado di scendere in campo con le Super Eagles contro il Camerun nell’amichevole del 4 giugno in Austria.

In realtà, stando alla fonte sopra citata, una delle principali ragioni per cui i calciatori – circa 10 – avrebbero rinunciato alla chiamata della Nazionale nigeriana è riconducibile ai mancati pagamenti dei bonus della Federcalcio. A causa delle molte assenze, Rohr rischia di non avere neanche 18 calciatori a disposizione. La Nigeria potrebbe non disputare mai l’amichevole in programma.

Intanto, Osimhen ha postato una foto in barca, mentre si gode il relax. Si spera che il problema che ha frenato l’attaccante del Napoli sia meno grave del previsto e che possa essere disponibile sin da subito per il doppio ritiro con il nuovo allenatore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Victor Osimhen (@victorosimhen9)