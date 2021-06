Calciomercato Napoli, scelto l’erede di Koulibaly: c’è il sì del giocatore

Il calciomercato in entrata del Napoli sta per prendere quota: mirino puntato sulla difesa e sul possibile erede di Koulibaly.

Definito il futuro della panchina con la nomina di Luciano Spalletti, per il Napoli è tempo di programmare l’avvenire della rosa da mettere a disposizione del tecnico toscano attraverso il calciomercato: senza Champions League (a meno di una clamorosa esclusione della Juventus da parte dell’UEFA che ha aperto un procedimento disciplinare a suo carico) la parola d’ordine è contenimento, in questo caso dei costi, anche attraverso qualche dolorosa cessione. Uno degli indiziati a salutare la truppa azzurra è Kalidou Koulibaly, il cui appeal resta intatto soprattutto in Premier League, dove già in passato ci furono dei tentativi per strapparlo a De Laurentiis.

Qualora il senegalese partisse, Giuntoli avrebbe già ‘in mano’ il sostituto: trattasi di Perr Schuurs, centrale difensivo di 21 anni reduce da una grande stagione disputata all’Ajax. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, da parte dell’entourage del ragazzo ci sarebbe il gradimento alla destinazione partenopea, incassato con piacere dalla dirigenza napoletana che così avrebbe pronto l’asso nella manica da estrarre in caso di partenza di Koulibaly.

Schuurs novità nel calciomercato del Napoli: ma c’è un ostacolo

Che Schuurs e il Napoli si piacciano a vicenda lo si può intuire facilmente, ma gli azzurri dovranno fare i conti con la resistenza dell’Ajax, forte di un contratto con il ragazzo a lunga scadenza (2025). In Olanda, peraltro, Schuurs è considerato l’erede di Matthijs De Ligt e proprio questo prestigioso accostamento potrebbe far lievitare il prezzo verso vette altissime, eventualità tutt’altro che auspicabile in un contesto segnato dalle difficoltà economiche come quello attuale.