C’è il pericolo Real sulla strade del Napoli, con Ancelotti che potrebbe chiedere a Perez di portare Fabian Ruiz a Madrid.

Una stagione un po’ in chiaroscuro ma chiusa in crescendo non ha spento i riflettori su Fabiàn Ruiz. Un centrocampista che forse a Napoli non è mai stato apprezzato appieno ma che invece in Spagna è considerato uno dei talenti emergenti più promettenti.

FORSE POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ancelotti e Sarri: ex Napoli di nuovo protagonisti

Il dualismo con Zielinski, la svolta grazie a Gattuso

Classe 1996, acquistato dal Napoli tre anni fa pagando al Betis la clausola rescissoria di 30 milioni di euro, Fabiàn in realtà ha mostrato soltanto a sprazzi le sue enormi qualità. Prima il dualismo con Zielinski nel Napoli di Ancelotti, poi la scelta di Gattuso di avanzare il polacco per lasciare al giovane spagnolo più libertà di movimento. All’inizio Fabiàn ha sofferto un po’ l’ambientamento col nuovo sistema di gioco e l’evidente squilibrio tattico della squadra. Poi pian piano ha preso confidenza e il finale di campionato è stato scintillante.

Pericolo Real per il Napoli: Ancelotti punta Fabian Ruiz

Al punto che su di lui sono tornate di nuovo le big spagnole. Prima l’Atletico Madrid, adesso sembrano esserci sia Barcellona che Real Madrid. I blancos in particolare sono spinti dall’arrivo di Carlo Ancelotti, che l’ha portato a Napoli e che ora lo porterebbe volentieri nella capitale spagnola. Il suo contratto è in scadenza nel 2023 e per De Laurentiis è tutt’altro che incedibile, ma per prenderlo ci vorrà uno sforzo economico notevole. Pagato 30 milioni nel 2018, ora per portarlo via da Napoli ci vorrà almeno il doppio, e senza contropartite. Le big spagnole studiano la mossa giusta, pronte ad affondare il colpo.