Da Ancelotti a Sarri: gli ex Napoli protagonisti delle panchine

Ancelotti al Real, Sarri vicinissimo alla Lazio: gli ex allenatori del Napoli sono i protagonisti indiscussi del mercato delle panchine.

Con Maurizio Sarri che è pronto ad iniziare l’avventura alla Lazio un altro ex allenatore azzurro trova una nuova sistemazione. Sarà una stagione di cambiamenti un po’ per tutti gli ex allenatori del Napoli, tutti o quasi alle prese con una nuova avventura. A partire da Gennaro Gattuso, che pochi giorni dopo l’addio di De Laurentiis si è accasato alla Fiorentina, ma anche Carlo Ancelotti, che un po’ a sorpresa è passato dal decimo posto con l’Everton a giocarsi di nuovo Liga e Champions col Real Madrid. Trova sistemazione Sarri e probabilmente sta per trovare un nuovo ingaggio anche Rafa Benitez. Terminata l’avventura con i cinesi del Dalian, Benitez sembra vicinissimo a firmare col Fenerbahce e ad iniziare l’avventura in Turchia, dove potrebbe ritrovare – stavolta da avversario – anche Marek Hamsik, che è stato con lui in Cina e che invece sta per diventare un nuovo centrocampista del Trabzonspor.

Non solo Sarri e Ancelotti: gli altri ex azzurri confermati o a caccia di una panchina

Con Edi Reja saldo come ct dell’Albania, l’ultimo ex azzurro recente rimasto a caccia di una nuova panchina è Walter Mazzarri, dopo la fallimentare esperienza col Torino. Era stato accostato alla Lazio, dove però è stato bruciato proprio da Sarri: la sensazione è che lo rivedremo a stagione in corso, pronto a saltare di nuovo in sella su una panchina di Serie A.