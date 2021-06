Armani veste il Napoli: quel precedente che di sicuro non ricordate

Mancherebbe solo l’annuncio, ma sarà Armani a vestire il Napoli dalla prossima stagione: non è la prima volta che il gruppo investa nel mondo del calcio e c’è un caso molto particolare.

Terminato il rapporto con lo sponsor tecnico Kappa dalla durata di sei anni, il Napoli avrebbe trovato l’intesa con Armani che firmerà la nuova maglia della prossima stagione. Stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, la società azzurra starebbe lavorando sul nuovo kit di gioco che avrà proprio lo sponsor tecnico Armani EA7.

Emporio Armani dresses the Italian National Football Team for the Euro 2020 European Football Championship which will take place June 11th to July 11th.#Euro2020 #EAzzurri #EmporioArmani @azzurri pic.twitter.com/5qeKkGlZso — Armani (@armani) June 7, 2021

Non è la prima volta che l’azienda d’alta moda investa nel calcio. Solitamente, il gruppo veste gli atleti fuori dal campo, con abiti serali e di gala. Come per la Nazionale italiana che anche per questi Europei sarà interamente vestita dai capi di Giorgio Armani. E solo in un’occasione lo stilista ha disegnato le maglia di gioco di una squadra di calcio. Ma attraverso la collaborazione con la squadra azzurra, l’azienda milanese arriverà a vestire un club ai vertici del campionato, allargando i propri confini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Insigne e non solo: i casi più spinosi del calciomercato del Napoli

Napoli come Stromboli: Giorgio Armani torna a disegnare una maglia di calcio

Durante le vacanze di Pasqua del 2014, Giorgio Armani si trovava a Stromboli. Il celebre stilista stava guardando la partita della sua squadra di basket di Milano assieme all’amico e dirigente della società calcistica dell’isola siciliana. Quasi per scherzo, l’uomo chiese all’imprenditore di disegnare le maglie da gioco per il suo club di terza categoria e nel giro di pochi mesi sbarcarono sull’isola pacchi pieni di abiti da Serie A.

K-way, due divise (una di casa, l’altra da trasferta), giubbotti e anche i palloni. Lo Stromboli disputò il campionato con le maglie EA7: un sogno per i ragazzi e l’intero isolotto siciliano.

Un precedente storico per Armani, che ora si appresta a firmare le maglie da gioco del Napoli, militante in Serie A e in gara in Europa League. Il marchio italiano arriverà su tutti i migliori campi di calcio italiani, ma sarà diffuso anche nel continente. Una mossa imprenditoriale in grande stile per il celebre gruppo di moda milanese, fiore all’occhiello del nostro Paese.