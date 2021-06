Il tabellone della nuova Coppa Italia: Napoli in scena dagli ottavi

E’ stato sorteggiato il tabellone della nuova Coppa Italia: per il Napoli possibile sfida suggestiva già agli ottavi di finale.

La riforma del format della Coppa Italia è realtà già da qualche settimana e pochi giorni fa è stato ufficializzato il tabellone dell’edizione 2021/22: parteciperanno 44 squadre, di cui 20 di Serie A e 20 di Serie B, con le restanti quattro provenienti dalla Serie C. Il Napoli, reduce dal quinto posto ottenuto nell’ultimo campionato, inizierà il suo cammino a partire dagli ottavi di finale in gara secca: stessa modalità anche per i quarti e la finalissima, mentre le semifinali verranno disputate con match di andata e ritorno come già accade tuttora.

Ci si può già fare un’idea su quella che potrebbe essere l’avversaria degli azzurri: come si apprende dal sito della Lega di Serie A infatti, per il Napoli si prospetta una sfida contro la Fiorentina del grande ex Gennaro Gattuso, a sua volta impegnata contro l’Ascoli ai trentaduesimi. Ovviamente, per far sì che ciò si verifichi, i viola dovranno battere i marchigiani e poi superare la vincente tra Benevento e Chievo ai sedicesimi, in modo da potersi regalare la sfida tutta di Serie A con i partenopei.

Napoli in Coppa Italia: possibile incrocio con la Juventus in semifinale

Sfortunatamente per il Napoli, il lato del tabellone della Coppa Italia non è propriamente benevolo: in caso di superamento degli ottavi, gli azzurri potrebbero affrontare l’Atalanta ai quarti ma in trasferta al ‘Gewiss Stadium’; molto insidiosa anche l’eventuale semifinale che potrebbe voler dire sfida ai campioni uscenti della Juventus o all’ambizioso Sassuolo.