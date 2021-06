Calciomercato Napoli, tanti nomi sul tavolo: individuato l’erede di Bakayoko

Sono diversi i nomi accostati al calciomercato in entrata del Napoli: dalla difesa al centrocampo, ce n’è per tutti i gusti.

Il Napoli di Spalletti ha in cantiere diverse operazioni di calciomercato per sostituire calciatori già andati via o che andranno via a breve con il contratto scaduto. In difesa vanno trovati i sostituti di Hysaj e Maksimovic, poi tutto dipenderà dall’addio di Koulibaly ed in più arriverà un esterno sinistro, con Emerson Palmieri che è un pupillo del tecnico di Certaldo e potrebbe arrivare a fronte di una sensibile riduzione del suo ingaggio da oltre 4 milioni di euro. Ma le grandi manovre sono soprattutto a centrocampo, dove c’è in primo luogo da sostituire Bakayoko. Il Napoli sembra aver individuato l’erede del francese in Toma Basic, centrale classe 1996 del Bordeaux per il quale ci vorrà una cifra intorno ai 7 milioni di euro. Poi tutto gira intorno a Fabiàn Ruiz, oggetto del desiderio delle big spagnole che però, per strapparlo a De Laurentiis, dovranno presentare un’offerta intorno ai 60 milioni di euro. In quel caso si provvederà a un nuovo innesto, che potrebbe essere un calciatore di prima fascia, nomi del calibro di De Paul dell’Udinese o Castrovilli della Fiorentina.

Calciomercato Napoli, attenzione anche alla ‘linea verde’

Occhi però anche sul mercato internazionale. Piace Anguissa, 25enne camerunense del Fulham, e il gioiellino belga Charles De Ketalaere, nato nel 2001, che gioca nel Bruges ed è considerato uno dei talenti emergenti del calcio europeo.