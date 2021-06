Mertens resta al Napoli: centrale nel progetto Spalletti

Mertens parla dal ritiro del Belgio e assicura che resta al Napoli “Non credo che lascerò, non ho motivo di andare via”.

Il futuro di Dries Mertens sarà ancora a Napoli. L’attaccante, recordman di goal segnati con la maglia azzurra davanti all’ex compagno Hamsik e Maradona, esclude categoricamente l’ipotesi di lasciare la città in cui è cresciuto diventando un calciatore di livello internazionale.

Mertens resta al Napoli, più spazio con Spalletti

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro del Belgio, dove sta preparando il debutto agli Europei contro la Russia, Mertens ha risposto in modo netto a chi gli chiedeva notizie sul suo futuro: “Non credo che lascerò il Napoli. Il problema è che qui non potrei parlare del Napoli, ma non credo che non me ne andrò. Non c’è assolutamente motivo per me di lasciare la squadra. Quindi smentisco le voci su un mio futuro lontano dal Napoli”. Mertens d’altronde con l’arrivo di Spalletti dovrebbe trovare più spazio rispetto al recente passato data la predilezione del nuovo tecnico per il 4-2-3-1, modulo in cui Mertens potrebbe giocare sia come prima punta che nei tre dietro l’unico attaccante.

Le indiscrezioni sugli States e la telefonata con Higuain

Nelle ultime settimane erano circolate delle indiscrezioni secondo cui il belga sarebbe attirato da un’avventura negli States tanto da averne parlato con un altro grande ex, Gonzalo Higuain, che attualmente gioca nell’Inter Miami di David Beckham. Indiscrezioni, come detto, adesso smentite dal diretto interessato. Il Napoli dal canto suo prima di privarsi di Mertens dovrebbe pensarci bene, anche perché durante la prossima stagione dovrà probabilmente fare a meno per qualche settimana di Osimhen causa Coppa d’Africa.