Hysaj sta per ritrovare Sarri alla Lazio, il terzino albanese è in scadenza col Napoli e firmerà con la società biancoceleste.

Niente rinnovo col Napoli per Hysaj che, a meno di clamorosi ed a questo punto improbabili colpi di scena, non prolungherà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il terzino albanese però potrebbe restare in Serie A e ritrovare una vecchia conoscenza.

Hysaj ritrova Sarri, è fatta con la Lazio

Hysaj infatti sarebbe a un passo dalla Lazio, club che lo corteggia già da mesi ma che ha ulteriormente accelerato la trattativa dopo la nomina di Maurizio Sarri come nuovo allenatore. Il tecnico ha sempre stimato Hysaj fin dai tempi del Napoli e ha immediatamente dato il suo ok all’arrivo del terzino albanese a parametro zero. Capace di giocare sia sulla destra che sulla sinistra, Hysaj è nel pieno della maturità calcistica (27 anni compiuti lo scorso febbraio) e rappresenta un jolly utilissimo per qualsiasi allenatore. L’albanese firmerà con la Lazio per i prossimi cinque anni con un ingaggio tra gli 1,5 ed i 2 milioni netti a stagione.

I sei anni di Hysaj al Napoli: da titolare a riserva

L’avventura di Hysaj al Napoli dunque si chiude dopo sei anni in cui il terzino ha collezionato 223 presenze in tutte le competizioni con 1 gol e 10 assist. Titolare inamovibile per le prime tre stagioni, Hysaj è poi scese nelle gerarchie dopo l’acquisto di Giovanni Di Lorenzo anche se è stato comunque utilizzato anche nel ruolo di terzino sinistro. Adesso, come detto, le strade col Napoli si dividono. Hysaj ritrova Sarri, ma alla Lazio.