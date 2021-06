Europei, Italia a caccia degli ottavi: qualificazione già stasera?

L’Italia può staccare il pass per gli ottavi degli Europei già stasera: un occhio di riguardo anche per la situazione negli altri gironi.

Seconda giornata degli Europei ed è Italia-Svizzera. Una sfida molto importante per gli azzurri perché può voler dire non solo qualificazione anticipata, ma anche la possibilità di ipotecare il primo posto nel girone. Il pareggio alla prima giornata fra Svizzera e Galles ha dato una grossa mano agli azzurri, che ora battendo gli svizzeri possono già saltare al prossimo turno. E calendario alla mano si può già iniziare a delineare quale potrebbe essere l’avversaria dell’Italia agli ottavi di finale. In questo torneo qualificarsi è abbastanza semplice visto che passano le prime due di ogni girone e le migliori 4 terze su 6. Quindi, in pratica, vengono eliminate 8 squadre su 24 mentre le altre vanno tutte avanti.

Ottavi degli Europei più vicini per l’Italia: occhio ai gironi B e C

L’Italia è già in pole position per arrivare fra le prime due e quindi dovrebbe giocare il 26 giugno. In entrambi i casi affronterà una seconda di un altro girone. Potrebbe essere la seconda del gruppo B – Belgio, Russia, Finlandia, Danimarca – se i ragazzi di Mancini arrivassero a loro volta secondi nel proprio girone, oppure la seconda del gruppo C – quindi Austria, Olanda, Ucraina o Macedonia – se invece l’Italia il suo girone dovesse vincerlo. Ma appunto, tutto passa da Italia-Svizzera. Una sfida da vincere per ipotecare il passaggio del turno agli Europei e guardare già con un certo interesse ai risultati degli altri gironi.