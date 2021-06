Calciomercato Napoli, non solo Thorsby: le trattative per il nuovo mediano

Il Napoli valuta diversi profili per il centrocampo: da Thorsby a Sissoko passando per Palhinha, chi sarà il prossimo mediano azzurro.

Il Napoli ha annunciato il proprio nuovo allenatore, ma non ha ancora presentato Spalletti alla piazza. Intanto, la società programma la rosa della prossima stagione, per regalare al tecnico qualche giocatore in vista del doppio ritiro tra Dimaro e Castel di Sangro. Il ds Giuntoli è a lavoro sui terzini, visto che servirà trovare il ricambio di Hysaj – in scadenza il 30 giugno e prossimo calciatore della Lazio – ma è anche alla ricerca di un mediano.

Infatto, dopo una stagione più negativa che positiva, Bakayoko torna al Chelsea e non sarà riscattato. Dunque, Spalletti si ritroverebbe solo con Lobotka e Demme come mediani puri, di cui il primo non è certo della permanenza. E allora, sono tantissimi i profili individuati dal direttore sportivo del Napoli e non ci sarebbe solo Morten Thorsby, quello che sembra il favorito all’approdo in azzurro.

Napoli, da Thorsby a Palhinha: chi sarà il nuovo centrocampista azzurro

Il danese della Sampdoria costa attorno ai 9 milioni di euro. Centrocampista solido, costante nelle prestazioni e sopratutto l’unico nome, tra quelli considerati dalla società partenopea, che conosce bene la Serie A. Il Napoli non mollerebbe Basic del Bordeaux, costi simili a quelli per Thorsby, e in scadenza con il club francese il prossimo anno.

Inoltre, negli ultimi giorni sarebbero spuntati fuori altri due profili per la mediana azzurra. Infatti, la società starebbe trattando con il Tottenham per Moussa Sissoko, in scadenza nel 2023. Di recente, il calciatore francese ora impegnato ad EURO 2020 ha aperto alla possibilità di trasferirsi e lasciare Londra. E ancora, sulle tracce del Napoli c’è anche Joao Palhinha. Dal Portogallo le indiscrezioni di un possibile interessamento sul centrocampista dello Sporting Lisbona, che però è valutato attorno ai 30 milioni. Un colpo molto importante, di spessore, che potrebbe richiedere molto più tempo. Affare che invece potrebbe chiudersi in pochi giorni è quello per Zian Flemming. Il trequartista olandese gioca al Fortuna Sittard in Eredivisie. Ha 22 anni e ha mostrato grandi qualità durante la scorsa stagione e il prezzo del suo cartellino è alla portata della casse azzurre.