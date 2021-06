Gattuso rompe con la Fiorentina: dietro c’è Mendes

Gattuso rompe con la Fiorentina dopo soli venti giorni, il contratto non verrà depositato. Contrasti tra la società e Jorge Mendes.

Clamoroso a Firenze, l’avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina viola è finita ancora prima di iniziare. La Fiorentina in uno stringato comunicato ufficiale ha annunciato che le parti “di comune accordo, hanno deciso di non dare seguito ai preventivi accordi e pertanto di non iniziare insieme la prossima stagione sportiva”.

Gattuso rompe addio alla Fiorentina dopo 22 giorni

Una rottura che arriva solo ventidue giorni dopo l’annuncio di Gattuso come nuovo allenatore della Fiorentina. Ma cosa è successo? Secondo le indiscrezioni di queste ore a provocare l’improvvisa rottura tra l’ex tecnico del Napoli e la società viola sarebbero stati i forti contrasti tra la dirigenza della Fiorentina e Jorge Mendes, potentissimo procuratore portoghese che ormai da qualche anno cura anche gli interessi di Gattuso.

Contrasti tra Fiorentina e Mendes sul mercato

Mendes in particolare avrebbe chiesto di avere forte voce in capitolo sulle operazioni di mercato del club gigliato, consigliando ad esempio l’acquisto del centrocampista Sergio Oliveira dal Porto e quello di Gonçalo Guedes del Valencia. Non una novità d’altronde per Mendes che spesso segue personalmente le trattative e sposta i suoi assistiti in società ritenute ‘amiche’. Cosa che evidentemente non è stata digerita da Commisso e Joe Barone, portando alla decisione di rompere definitivamente con Gattuso.

Ora caccia al nuovo allenatore

Dopo l’avventura al Napoli, conclusa con l’amaro pareggio casalingo contro il Verona che ha estromesso gli azzurri dalla prossima Champions League, l’allenatore calabrese dovrà quindi aspettare prima di tornare a sedersi in panchina. Ma chi sarà il nuovo tecnico della Fiorentina? Tra i nomi più caldi ci sarebbero Claudio Ranieri, fresco di divorzio con la Sampdoria ma anche l’ex tecnico della Roma, Rudi Garcia.