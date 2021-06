Di Lorenzo, freccia instancabile anche ad Euro 2020: il record

Giovanni Di Lorenzo strappa un piccolo record in questo avvio di Euro 2020: è il secondo giocatore della Nazionale ad entrare in classifica.

Nelle gerarchie non appariva di certo tra i titolari. E invece, a causa di un fastidio muscolare di Florenzi, ha conquistato la maglia degli undici e si appresta a giocare un Europeo da protagonista. Giovanni Di Lorenzo ha disputato un ottima gara anche contro la Svizzera, dopo esser entrato per i secondi 45 minuti di Turchia-Italia della prima giornata di Euro 2020. Contro le Mezzelune ha cambiato la partita, riuscendo a creare numerosi pericoli sulla destra.

Nella gara recente contro gli elvetici, Giovanni ha affondato molto meno sulla fascia, giocando quasi da terzo centrale. Nonostante ciò, ha dato sempre supporto alle azioni offensive dei suoi compagni, così come abituato a fare al Napoli. Inoltre, Di Lorenzo vanta un piccolo record in queste due giornate di Euro 2020.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gattuso rompe con la Fiorentina: dietro c’è Mendes

Euro 2020, Di Lorenzo sprinter

Di Lorenzo appare momentaneamente quinto nella classifica dei giocatori che hanno registrato la massima velocità ad Euro 2020 in questo avvio di torneo con 32,6 km/h. E’ solo l’inizio della seconda giornata e mancano tante partite, ma al momento il terzino destro azzurro si sta facendo valere, così come Spinazzola. L’esterno della Roma è il primatista di questa speciale statistica.

⚡ Who will have recorded the fastest speed by the end of #EURO2020? 🤔#EUROmobility | @volkswagen pic.twitter.com/vxK37ffg2n — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 16, 2021

Instancabile Di Lorenzo, il quale non solo ha disputato 3.240 minuti in Serie A (tra i primi dieci della scorsa stagione) ma è anche il 19° ad aver macinato in media a partita più chilometri in campionato con 10,972 km percorsi. Il più presente del Napoli, sempre utilizzato da Gattuso: escluso solo due volte per squalifica. Ora in Nazionale, Di Lorenzo sta guadagnando rispetto e maglia da titolare.