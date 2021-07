Scopriamo insieme chi è Ahmedhodzic, giovane difensore del Malmo che piace tanto al Napoli. A gennaio era stato vicinissimo all’Atalanta.

Eppur si muove. Europei e Copa America volgono al termine, nelle prossime settimane quindi a prendersi le prime pagine come ogni anno sarà il calciomercato. Anche se stavolta, causa pandemia e crisi di liquidità a livello globale, colpi milionari se ne vedranno pochi se non pochissimi. Il Napoli in tal senso non fa eccezione.

Maksimovic e Hysaj ai saluti: servono rinforzi

Come annunciato dal presidente De Laurentiis l’obiettivo, più che acquistare, sarà tagliare i costi. In particolare quelli relativi al monte ingaggi ecco perché non sono escluse dolorose cessioni: da Koulibaly a Lozano, da Fabian Ruiz a capitan Insigne. Nessuno è intoccabile. Nelle ultime ore però il Napoli si sarebbe mosso con particolare decisione per chiudere un colpo in entrata che puntellerebbe la difesa, destinata a perdere molto probabilmente sia Maksimovic che Hysaj, dato che entrambi non hanno rinnovato i rispetti contratti scaduti lo scorso 30 giugno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anel Ahmedhodzic (@anel.ahmedhodzic)

Chi è Ahmedhodzic, l’obiettivo del Napoli

Il nome che piace è quello di Anel Ahmedhodzic, un nome sconosciuto ai più ma molto conosciuto agli scout di tutta Europa. Ahmedhodzic, 22 anni compiuti lo scorso marzo, è un difensore svedese naturalizzato bosniaco e già a gennaio sembrava vicinissimo alla Serie A ma per giocare con la maglia dell’Atalanta. Alla fine però non se ne fece nulla, così Ahmedhodzic è rimasto al Malmo. Premiato come miglior difensore e miglior giovane del campionato svedese, Ahmedhodzic piace pure al Milan. Difensore centrale di ruolo, può giocare indifferentemente anche a destra o sulla sinistra. Un vero e proprio jolly i cui margini di crescita sono ancora tutti da scoprire. Il profilo perfetto insomma per la difesa di Spalletti. Il Malmo attualmente chiede 8 milioni di euro per lasciarlo partire, ma il Napoli spera di spuntare uno sconto.