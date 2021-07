Il programma del ritiro del Napoli: squadra a Dimaro dal 15 al 25 luglio, il 23 luglio la presentazione ai tifosi. Due le amichevoli.

Dopo la conferenza di presentazione del nuovo tecnico Spalletti è tutto pronto per l’avvio ufficiale della nuova stagione del Napoli che, ancora una volta, partirà da Dimaro già sede del ritiro estivo negli scorsi anni.

Il programma del ritiro del Napoli

La squadra, priva dei nazionali impegnati agli Europei e in Copa America, raggiungerà il Trentino giovedì 15 luglio e nel pomeriggio dello stesso giorno svolgerà il primo allenamento. Il 16 luglio, alle 21.15, tornerà a parlare Luciano Spalletti mentre mercoledì 21 luglio sempre Spalletti e due calciatori incontreranno i tifosi al Centro Congressi di Folgarida. Venerdì 23 luglio la squadra verrà presentata ai tifosi in Piazza Madonna della Pace. Infine sabato 24 luglio il tecnico terrà la conferenza stampa che di fatto chiuderà il ritiro del Napoli.

Due amichevoli a Dimaro

Sono due le amichevoli in programma durante il ritiro: la prima alle 17.30 di domenica 18 luglio al Centro Sportivo di Dimaro contro la Bassa Anaunia, mentre la seconda si terrà sempre allo stesso orario e nello stesso posto sabato 24 luglio contro la Pro Vercelli. Al termine della partita, come detto, è prevista la conferenza finale di Spalletti che stilerà un bilancio sui primi giorni di lavoro. Nella mattina di domenica 25 luglio la squadra sosterrà un ultimo allenamento in Val di Sole prima di lasciare definitivamente il ritiro di Dimaro e fare rientro a Napoli. Il programma, ufficializzato dalla società, potrebbe comunque subire variazioni.