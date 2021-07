Terribile infortunio per Lozano in Messico-Trinidad e Tobago di Gold Cup: l’attaccante del Napoli esce in barella immobilizzato, le sue condizioni.

Hirving Lozano è stato vittima di un terribile infortunio al volto nel primo quarto d’ora di Messico-Trinidad Tobago e dopo un grande spavento le sue condizioni sono tornate stabili. Il campione della Selezione messicana ha sbattuto il proprio viso sulla gamba del portiere avversario, che arrivava a tutta velocità in uscita per recuperare un pallone.

Il colpo è stato violento, tant’è che Lozano ha perso immediatamente i sensi e anche tantissimo sangue. I medici sono accorsi subito in campo, ma il Chucky era inerme sul terreno di gioco e non rispondeva ai richiami: si sono vissuti attimi di terrore.

Dopo una prima lunga assistenza, il calciatore (cosciente) è stato portato fuori dal campo in barella. Lo staff sanitario del Messico ha immobilizzato il collo dell’attaccante con un collare per un primo soccorso ed è stato portato prontamente in ospedale per i primi accertamenti.

Lozano, le condizioni dopo l’infortunio: Chucky è cosciente

Hirving ha fatto preoccupare enormemente i suoi compagni. Lo stesso allenatore del Messico al termine della gara della prima giornata di Gold Cup – finita 0-0 – ha dichiarato che sono stati vissuti attimi di disperazione per l’infortunio di Lozano ma, sapute le condizioni generali dopo il trasporto in ospedale, ora l’intero gruppo si è tranquillizzato. “Questo episodio ha condizionato la mente dei ragazzi – ha affermato ct Martino – Ora vogliamo solo che Chucky si riprenda presto e che stia bene“.

Il primo bollettino medico della Nazionale messicana pubblicato durante la partita contro il Trinidad e Tobago fa tirare un sospiro di sollievo. Lozano è stabile, cosciente e in ospedale farà altri accertamenti. Ovviamente, il calciatore resterà sotto attenta osservazione dei medici.