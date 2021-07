Amichevoli Napoli, Bassa Anaunia e Pro Vercelli: chi sono e dove giocano

Bassa Anaunia e Pro Vercelli: chi sono le due avversarie che il Napoli di Spalletti affronterà nelle amichevoli pre-stagionali a Dimaro.

Pochi giorni e comincia il primo ritiro del Napoli in Trentino, nella solita Dimaro. I ragazzi avranno modo di conoscere il metodo Spalletti e si approcceranno al nuovo allenatore, nuovi schemi e nuove indicazioni che dovranno recepire durante la preparazione stagionale.

Non potevano mancare le consuete amichevoli pre-campionati: il Napoli giocherà con Bassa Anaunia e Pro Vercelli durante la permanenza in Trentino Alto-Adige. Le due gare anticipano quella di lusso che si disputerà il 31 luglio all’Allianz Arena.

Chi è la Bassa Anaunia: dove gioca e da chi è allenata

La squadra di mister Spalletti sarà in ritiro a Dimaro dal 15 al 25 luglio. Il Napoli disputerà due amichevoli in questo lasso di tempo e la prima sarà contro US Bassa Anaunia. Si tratta di un club di Promozione, che nella scorsa stagione si è arresa al Covid. Infatti, il campionato è stato sospeso alla nona giornata.

La squadra è allenata da Flavio Brugnara e affronterà gli azzurri il 18 luglio al Centro Sportivo di Dimaro alle ore 17:30. La Bassa Anaunia ha già disputato un’amichevole contro il Napoli nel 2017: terminò con un sontuoso 17-0 per i ragazzi di Sarri.

Amichevoli Napoli, Pro Vercelli a Dimaro

Il secondo test match di Spalletti sarà contro la Pro Vercelli, in programma il 24 luglio a Dimaro alle ore 17.30. Si tratta di uno storico club italiano, vincitore di ben 7 scudetti, ma di tutt’altra epoca. E’ stata una delle più gloriose squadre degli anni ’10 e ’20.

Napoli e Pro Vercelli non si affrontano in un match ufficiale dagli anni ’30. Il bilancio conta 18 precedenti, in totale parità: 6 vittorie a testa e 6 pareggi. L’ultima partita tra le due è avvenuta nel ’35 e finì 1-1.

Solo pochi giorni fa, i bianchi piemontesi hanno ufficializzato il proprio nuovo allenatore: sarà Giuseppe Scienza a sfidare con i suoi calciatori la formazione azzurra. La Pro Vercelli disputerà il campionato di Serie C: lo scorso anno ha raggiunto i playoff, ma è uscita quasi subito contro Sudtirol.