FIFA, nuove regole per il calcio: rivoluzione da videogame, cosa cambierà

Con la Future of Football Cup la FIFA vuole rivoluzionare il calcio: le cinque nuove regole che rendono lo sport simile ad un videogame.

Per il momento è solo un test, ma la Fifa sta seriamente pensando di rivoluzionare il calcio così come lo conosciamo. Il test è quello della Future of Football Cup, un torneo giovanile a cui stanno partecipando Psv Eindhoven, Az Alkmaar, Bruges e Lipsia e in cui le regole sono drasticamente modificate rispetto al solito.

Cinque nuove regole, che sembrano dirigersi sempre più verso un gioco più serrato, senza perdite di tempo o interruzioni, un gioco molto più simile alla modalità videogame con qualche idea che si era già intravista nel progetto SuperLega.

Fifa, 5 nuove regole che stravolgono il calcio: dai minuti di gioco all’auto-lancio

In primo luogo i tempi di gioco: non più 45 minuti ma 30 e tutti di tempo effettivo, come nel basket, così da evitare inutili perdite di tempo. Sostituzioni illimitate ed espulsioni a tempo per gli interventi violenti, una sorta di cartellino arancione che integra il giallo e il rosso, che restano immutati.

Modifiche opinabili, diciamo così, ma non quanto le ultime due: i falli laterali con i piedi, come accade nel calcio a 5 e la ripresa del gioco su punizioni, corner e rimesse laterali in cui non sarà obbligatorio servire il compagno, ma ci si potrò anche auto-lanciare dando il via ad una nuova azione.