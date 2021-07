Frustalupi torna al Napoli dopo gli anni al fianco di Walter Mazzarri. Il tecnico allenerà la Primavera nella prossima stagione.

A volte ritornano. Dopo otto anni riecco Nicolò Frustalupi, storico vice di Walter Mazzarri nelle sue stagioni sulla panchina del Napoli. Frustalupi, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà il nuovo allenatore della Primavera partenopea.

Frustalupi torna al Napoli: c’è la Primavera

Nella scorsa stagione Frustalupi ha allenato la Pistoiese, squadra della sua città natale, salvo essere esonerato dopo 12 giornate, adesso per lui ecco l’occasione di rilanciarsi proprio a Napoli dove ha vissuto forse gli anni più belli da secondo di Mazzarri. Per l’annuncio manca solamente la firma, attesa già nelle prossime ore. Poi il ritorno sarà ufficiale.

Obiettivo rinforzare il settore giovanile

L’ex vice di Mazzarri succede a Cascione, che non è stato riconfermato dalla società nonostante la promozione in Primavera 1 ottenuta dopo la riforma del campionato che prevedeva due promozioni dai playoff. L’obiettivo del Napoli è quello di rilanciare finalmente il settore giovanile in cui fare crescere giocatori da utilizzare poi in Prima squadra tra qualche anno.

Quattro anni al Napoli insieme a Mazzarri

Frustalupi era rimasto al fianco di Mazzarri fino al 2020, quando i due dividevano la panchina del Torino. Poi la decisione di intraprendere una nuova carriera da primo allenatore con la Pistoiese. Il tutto dopo una modesta carriera da calciatore. Arrivato al Napoli insieme a Mazzarri nell’ottobre 2009, sarà il fido secondo del tecnico toscano fino al termine della sua avventura nel 2013 riportando la squadra in Champions League.