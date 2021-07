Il rinnovo di Insigne è una priorità per il Napoli, ma non è scontata la fumata bianca: il club ha in tasca un colpo per sostituire il capitano in caso di addio.

Una premessa da cui si deve necessariamente partire: il rinnovo di Lorenzo Insigne è in alto mare, le parti si incontreranno alla fine delle vacanze e sicuramente la situazione non è fluida, viste anche le ultime uscite di De Laurentiis. Ma al momento l’ipotesi di una cessione del capitano è decisamente remota. Anche perché il Napoli, così come per gli altri gioielli, non farebbe sconti di fronte alle offerte per il suo numero 24.

Più probabile quindi che le squadre interessate attendano alla finestra gli sviluppi sul rinnovo, per provare poi l’assalto a fine gennaio in assenza di novità. Insomma, ipotesi remota, ma nel calcio di oggi, l’abbiamo imparato bene, mai dire mai. Un’offerta importante potrebbe cambiare le carte in tavola e dare il via a una clamorosa cessione. A quel punto l’obiettivo numero uno sarebbe Jeremie Boga.

Boga in caso di addio Insigne: tutto ruota attorno al rinnovo

Jeremie Boga è un vecchio pallino di Giuntoli, che avrebbe provato a prenderlo già un anno fa se l’attaccante del Sassuolo non avesse avuto un lentissimo recupero dal Covid, durato fino da inizio stagione fino ad inizio ottobre. Le qualità del calciatore sono arcinote: nazionale ivoriano, classe 1997, Boga è esploso due anni fa nel Sassuolo e l’anno successivo si è affermato con una stagione strepitosa che ha messo in mostra le sue qualità principali: accelerazione bruciante, dribbling e visione di gioco. Nella prima stagione del Covid 11 reti e 5 assist, poi un passaggio a vuoto lo scorso anno ma il ragazzo è giovane e ha tanta voglia di rifarsi.

Stessa situazione di Insigne: contratto in scadenza 2022 e prezzo di saldo. Con 20 milioni circa Boga potrebbe essere alla portata: sicuramente il profilo ideale per ammortizzare un eventuale addio, quello di Insigne, che sarebbe clamoroso oltre che molto doloroso.