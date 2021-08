Napoli bloccato sul calciomercato: senza cessioni niente acquisti

Napoli bloccato sul calciomercato, non sono arrivate offerte per Koulibaly e Fabian Ruiz. E senza una grossa cessione niente nuovi acquisti.

Luciano Spalletti ha già dimostrato di saper fare anche con quello che passa il convento ma adesso il rischio concreto è che sarà costretto a fare lo stesso per tutta la stagione. Al momento infatti il calciomercato del Napoli è sostanzialmente fermo sia in entrata che in uscita.

I big restano: Napoli bloccato sul calciomercato

Dopo la mancata qualificazione in Champions League e considerato il contraccolpo finanziario dell’emergenza Covid, a finanziare il mercato avrebbero dovuto essere le possibili cessioni dei big. Gli indiziati principali in tal senso erano ovviamente Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz, stimati da tanti club europei ma per i quali ad oggi non sono ancora arrivate offerte concrete capaci di convincere De Laurentiis a privarsi di due elementi che restano i principali asset sportivi della società.

Rosa ridotta, serve almeno un rinforzo

Ecco perché, come detto, non si registrano movimenti da parte del Napoli che si ritrova a meno di venti giorni dall’inizio della nuova stagione con la stessa rosa dell’anno scorso meno Hysaj, finito alla Lazio a parametro zero, e Bakayoko che è rientrato al Chelsea per fine prestito. Il tutto in attesa di capire se Maksimovic rinnoverà il contratto. La sensazione, insomma, è che anche senza ulteriori cessioni qualche ritocco sia necessario soprattutto a centrocampo dove Spalletti ha perso pure Demme per un paio di mesi causa infortunio. Sempre che il tecnico di Certaldo non tiri fuori il classico coniglio dal cilindro magari arretrando Zielinski o lanciando definitivamente Gaetano.