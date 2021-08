A Castel Volturno arrivano Di Lorenzo, Insigne e Meret, ma l’allenatore del Napoli aspetta il quarto vincitore di Euro 2020: cosa manca per Emerson Palmieri

Oggi è il grande giorno per Lorenzo Insigne, Giovanni Di Lorenzo ed Alex Meret, che tornano finalmente dalle vacanze e conosceranno in prima persona Luciano Spalletti. Per i tre Campioni d’Europa, vincitori di EURO 2020 con la Nazionale italiana, comincerà questo pomeriggio la nuova stagione, con i primi test atletici. Difficile che i giocatori saranno impiegati per la seconda amichevole internazionale, in programma domani 4 agosto in Polonia contro il Wisla Cracovia.

Tanta attesa per il capitano azzurro, che dovrà risolvere la situazione contrattuale. Ma cresce l’attesa anche per il calciomercato e il possibile colpo in entrata. Il Napoli è in contatto con il Chelsea per Emerson Palmieri: Luciano Spalletti spera di vederlo a Castel di Sangro per il secondo raduno. Ma per il Campone d’Europa la richiesta è ancora troppo alta.

Napoli, Emerson Palmieri primo obiettivo: cosa manca per la fumata bianca

La società azzurra è alla ricerca di un terzino sinistro, vista l’indisponibilità iniziale di Faouzi Ghoulam che dovrà recuperare da un brutto e lungo infortunio. L’ennesimo della sua carriera. Per questa ragione, ormai da mesi, il Napoli sta pensando di acquistare Emerson Palmieri, ai margini del Chelsea e anche in scadenza di contratto. I Blues dettano condizioni, ma sono considerate ancora troppo alte per il club partenopeo. Infatti, Abramovich chiede circa 20 milioni per la cessione del terzino italo-brasiliano, forte di aver vinto una Champions e gli Europei in questa straordinaria stagione appena conclusa.

Una cifra considerata elevata e allora continuano i dialoghi tra le parti. Secondo la Gazzetta dello Sport, il ds Giuntoli ha inviato un emissario per trattare con il Chelsea e cercare di trovare un punto di incontro. Luciano Spalletti al momento si accontenta di conoscere i tre Campioni d’Europa, in attesa di ritrovarsi in ritiro in Abruzzo il quarto, quello più atteso.