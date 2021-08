Wisla Cracovia-Napoli, convocati e formazioni: poi si parte per l’Abruzzo!

Wisla Cracovia-Napoli sarà visibile in tv e in streaming: vediamo le formazioni e i convocati

Una trasferta con un solo attaccante, e non è neppure un centravanti. E’ un Napoli molto rimaneggiato quello che oggi sfiderà in Polonia il Wisla Cracovia, squadra che ha deciso di festeggiare il suo 115mo anniversario con un’amichevole prestigiosa contro la squadra di Piotr Zielinski. Ma nella lista dei convocati di Spalletti ci sono Zielinski e pochi altri big fra cui David Ospina, rientrato da poco dalle ferie. In avanti, in particolare, c’è solo Matteo Politano: manca Osimhen, manca Petagna e naturalmente manca Lorenzo Insigne, rimasto a Castel Volturno insieme agli altri Nazionali appena rientrati dalle ferie per completare il percorso personalizzato.

Da domani il ritiro a Castel Di Sangro col caso Insigne

E proprio lui, Lorenzo Insigne, sarà sicuramente il protagonista principale del ritiro a Castel Di Sangro, che inizia ufficialmente domani. Sul tavolo un rinnovo molto complicato che preannuncia una trattativa lunga e dolorosa. Da una parte il capitano e simbolo, che chiede un adeguamento dell’ingaggio o qualche concessione sui diritti d’immagine, dall’altra il club che preferirebbe uno stipendio ridotto e qualche bonus sui traguardi raggiunti. In comune c’è la voglia di restare ancora insieme, volontà condivisa anche da mister Spalletti che ha già spiegato quanto Insigne sia importante per il suo progetto. In Abruzzo 10 giorni per riconciliarsi e per trovare una strada comune.

I convocati: in attacco c’è solo Politano

Ecco quindi la lista dei convocati per l’amichevole con il Wisla Cracovia. Tra gli altri manca Osimhen, rimasto ad allenarsi al Konami Training Center di Castelvolturno.

PORTIERI: Boffelli, Idasiak, Ospina

DIFENSORI: Costa, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Zedadka

CENTROCAMPISTI: D’Agostino, Elmas, Gaetano, Iaccarino, Lobotka, Machach, Zielinski,

ATTACCANTI: Politano

Wisla Cracovia-Napoli, le probabili formazioni

Di seguito quindi le probabili formazioni di Wisla Cracovia-Napoli, partita che inizierà alle ore 18.00 e sarà trasmessa da Sky al canale 251, in pay per view. In streaming, invece, sarà possibile seguire il match su Now Tv e Sky Go.

WISLA CRACOVIA (4-2-3-1): Bieganski; Gruszkowski, Frydrych, Sadlok, Hanousek; El Mahdiou, Zhukov; Yeboah, Skvarka, Starwynski; Kliment. ALL.: Gula.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Machach, Politano, Zedadka. ALL.: Spalletti.