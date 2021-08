Calciomercato Napoli, pronto il piano B se salta Emerson Palmieri

Si fa in salita la trattativa che porta all’acquisto di Emerson Palmieri: il Napoli ha pronto un piano B, anzi più di uno.

Emerson Palmieri resta l’obiettivo preferito da mister Spalletti, ma la strada per arrivare all’esterno fresco campione d’Europa sembra sempre più in salita e per questo il Napoli inizia a guardarsi intorno. Sarà un’attesa ancora lunga, perché il mercato sta entrando nel vivo con il valzer di attaccanti e difensori delle principali big europee, ecco perché la sensazione è che molto sia ancora da scrivere e potrebbero maturare situazioni che al momento sembrano bloccate. Come Emerson, appunto, e come gli altri obiettivi sui quali il Napoli temporeggia aspettando che le pretese inevitabilmente calino e gli esuberi dei top club internazionali – come Emerson, o come Bakayoko – diventino improvvisamente più accessibili. Ma serve un piano B, e se è per questo il Napoli ne ha più di uno.

Calciomercato Napoli, da Estupinan a Reinildo: tutte le alternative ad Emerson Palmieri

L’ultimo nome venuto fuori è quello di Pervis Estupinan del Villarreal: trattativa relativamente agevole, ingaggio alla portata e disponibilità per prestito con diritto. Si può fare, ma senza fretta. Sullo sfondo resta Reinildo Mandava del Lille: scadenza 2022, prezzo accessibile ma non stracciato, e c’è sempre l’opzione Tsimikas del Liverpool, altro possibile affare low-cost.

Poi ci sono i profili più giovani, come Gudmundsson e Parisi, pallini di Giuntoli che però potevano essere proponibili come rincalzi, se fosse andato via Mario Rui. Ma il portoghese ha già annunciato la sua permanenza e resterà saldo al suo posto. Perciò, chiunque dovesse arrivare, sarebbe un nome di buon livello in grado di giocarsi subito il ballottaggio con Mario Rui per il ruolo da titolare sulla fascia sinistra.