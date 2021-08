Uomini contati per Spalletti: possibile ritorno a costo zero

Ritorno a costo zero in vista per il Napoli che deve rinforzare la difesa. Maksimovic potrebbe firmare un nuovo contratto.

Con Luperto che è ormai un nuovo calciatore dell’Empoli, Spalletti ha un problema in più al centro della difesa. Manolas, Koulibaly, Rrahmani. Al momento sono questi tre i centrali di ruolo, con Di Lorenzo adattabile all’occorrenza e volendo anche Alessandro Zanoli, il jolly classe 2000 di cui l’allenatore sembra essersi invaghito. Ma nonostante questo sembra difficile che il Napoli resti così.

Koulibaly in Coppa d’Africa, servono rinforzi

Sicuramente sarebbe un rischio enorme, visto che Koulibaly a gennaio sarà via per la Coppa d’Africa e che comunque, scalando Di Lorenzo, resta il solo Malcuit disponibile come esterno a destra. Il Napoli non può permettersi passi falsi e per questo è possibile che arrivi un nuovo centrale difensivo. Si è parlato del giovanissimo ecuadoriano Hincapié, che però economicamente era fuori portata e infatti è praticamente del Leverkusen. L’unica soluzione è quella di un ritorno a costo zero che magari non entusiasma, ma potrebbe risolvere tanti problemi.

Maksimovic verso il ritorno a costo zero

Nikola Maksimovic è andato via il 30 giugno a scadenza di contratto: colpa delle richieste altissime in fase di rinnovo che hanno portato il Napoli a chiudere i rapporti e a svincolarlo. Ma poi il difensore serbo ci ha ripensato, ha deciso di voler restare azzurro a ogni costo e quindi ora sarebbe disponibile anche a richieste meno esose. Un’opzione che sicuramente c’è: il Napoli valuterà la situazione cercando di capire se è il caso di avere lui come quarto centrale o se restare così: con Di Lorenzo, Zanoli e l’enorme rischio di trovarsi in seria difficoltà nel corso della stagione.