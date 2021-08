Insigne-Napoli, Fabian Ruiz prova a prendersi l’eredità: l’appello dei tifosi

Ancora nessun rinnovo tra Napoli e Lorenzo Insigne e i tifosi cominciano a pressare il capitano azzurro, mentre Fabian Ruiz prova a “rubarsi” l’eredità.

Difensore centrale, terzino sinistro e centrocampista centrale: fino a qualche giorno fa sembravano le priorità del calciomercato del Napoli. Ma nelle ultime ore, lo scenario si è completamente ribaltato. Infatti, il vero obiettivo della società partenopea è un altro: il rinnovo di Lorenzo Insigne.

Il capitano azzurro non ha ancora trovato l’accordo economico per firmare il suo nuovo contratto, in scadenza il prossimo giugno. Al momento, il quadro più probabile è che il numero 24 del Napoli prosegua l’inizio stagionale in scadenza, mantenendo sempre i discorsi aperti sul rinnovo. Certamente, non una situazione semplice da affrontare per la società, per i tifosi e soprattutto per il giocatore. E una minaccia – poco concreta in realtà – proviene anche dall’Inter che potrebbe approfittare della situazione di stallo e proporre a Lorenzo Insigne un contratto salariale più interessante. Nel frattempo, cresce il fermento tra i supporter azzurri che chiedono al calciatore di Frattamaggiore di restare. In squadra, qualcuno vuole prendersi la sua eredità.

Fabian Ruiz a Insigne: “Prove di tiraggir”, i tifosi impazziscono sui social

L’annuncio sul rinnovo di Lorenzo Insigne tarda ad arrivare e i tifosi iniziano a preoccuparsi. Inoltre, le notizie sull’Inter hanno creato maggior apprensione tra i supporter azzurri che si sono riversati in massa sui social per chiedere al giocatore di restare e firmare il prolungamento del contratto con la società partenopea. Addirittura, una ragazzina in ritiro ha sfoggiato un cartellone per Lorenzo: “Pensaci con il cuore”.

E sono tantissime anche le richieste dei tifosi, che sotto al post scherzoso di Fabian Ruiz hanno commentato speranzosi di convincere Insigne a rinnovare presto col Napoli. Il centrocampista spagnolo ha postato una foto con l’attaccante e ha scritto “Prove di tiraggir“. In caso di addio di Insigne, Fabian si propone come erede del classico marchio di fabbrica del 24. Ma sotto alla foto condivisa su Instagram, è solo una la costante: Insigne deve restare al Napoli.