Insigne all’Inter: la verità sulle voci e il punto sul rinnovo

Le voci su Insigne all’Inter sembrano solo una manovra diversiva nerazzurra. Il rinnovo è in alto mare ma l’addio al Napoli non è imminente.

A piccoli passi, ma almeno in uscita il mercato del Napoli inizia a prendere forma. Il Parma ha ufficializzato Tutino mentre Luperto può ormai considerarsi un calciatore dell’Empoli . Sembra invece decisamente improbabile quella che sarebbe la cessione più clamorosa di tutte, ovvero quella di Lorenzo Insigne.

Insigne all’Inter? Una manovra diversiva

L’interesse dell’Inter sembra più che altro una manovra diversiva dell’Inter e una “risposta” – per così dire – alle voci del Napoli su Boga. Il rinnovo è in alto mare ma il fatto che Insigne vada via è tutt’altro che scontato. Molto più probabile che resti azzurro e che le discussioni sul possibile rinnovo siano rinviate a data da destinarsi, senza il mercato di mezzo. Ora però si inizia a ragionare anche in entrata. L’obiettivo principale per il centrocampo sembra essere sempre Berge dello Sheffield United: gli inglesi, appena retrocessi, hanno preso Ronaldo Vieira dalla Sampdoria e ora potrebbero essere più propensi a mollare il norvegese a costi contenuti.

Calciomercato in entrata col tesoretto Ounas

Il centrocampista e il terzino alla fine dovrebbero arrivare, il livello dell’acquisto però sarà deciso dall’eventuale cessione di Ounas: di questi tempi 10-15 milioni in più in cassa possono fare tutta la differenza del mondo, la stessa che passa fra Emerson Palmieri, Reinildo ed Estupinan. Sviluppi anche sul difensore centrale: Maksimovic si è auto-proposto per farsi ingaggiare a costo zero e a stipendio sicuramente contenuto. Il Napoli ci pensa e valuta l’idea di formalizzare quello che sarebbe un ritorno clamoroso.