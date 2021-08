La frase sibillina di Spalletti che anticipava l’epilogo dell’affare Emerson

Emerson non giocherà col Napoli: è ufficialmente un giocatore del Lione. Alcune vecchie parole di Spalletti lasciavano presagire questo.

Lo avrebbe voluto, gli sarebbe terribilmente piaciuto allenarlo di nuovo dopo la positiva esperienza condivisa a Roma: alla fine Luciano Spalletti ha dovuto arrendersi e prendere atto del fatto che Emerson Palmieri non vestirà la maglia del Napoli. Per l’italo-brasiliano è appena iniziata la nuova avventura in Francia, al Lione, che lo ha prelevato dal Chelsea con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Un epilogo che ha preso sempre più corpo col passare dei giorni, anche se tutto ciò si sarebbe potuto intuire in netto anticipo.

A dare un indizio piuttosto lampante su come si sarebbe evoluta la trattativa per Emerson ci aveva pensato proprio Spalletti in una delle sue conferenze stampa durante il ritiro, con una frase sibillina dal significato nemmeno tanto nascosto: “Pensiamo agli obiettivi realistici”. Poche parole che, colte e interpretate al momento giusto, avrebbero svelato la natura dell’epilogo di un affare che forse non è mai veramente stato vicino a raggiungere la tanto sospirata fumata bianca, nonostante la necessità di trovare un nuovo terzino sinistro facesse propendere per un finale alternativo.

