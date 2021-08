Manolas all’Olympiacos: le cifre che girano svelano una verità scomoda

Manolas potrebbe tornare all’Olympiacos: le indiscrezioni sulla cifra dicono tanto sulla qualità della sua esperienza a Napoli.

In una sessione estiva piatta e ‘accesa’ soltanto dall’ingaggio di Juan Jesus a parametro zero, il Napoli è alle prese con diverse grane: in primis quella relativa alla telenovela del rinnovo di Lorenzo Insigne, probabilmente la più in vista data l’importanza cruciale del giocatore nel progetto. Senza dimenticare un’altra possibile cessione che potrebbe concretizzarsi negli ultimi giorni di calciomercato: Kostas Manolas non appartiene affatto alla schiera degli intoccabili, risultato di due anni infruttuosi e avvelenati da mille polemiche per prestazioni mai veramente all’altezza del blasone del greco.

La sensazione che va per la maggiore a Castel Volturno è che, alla notizia di un addio dell’ex Roma, non ci si strapperebbe i capelli: è questa l’amara verità nascosta, insita però nelle indiscrezioni recenti riguardanti la cifra che l’Olympiacos (il club deputato a riaccoglierlo dopo sette anni) dovrebbe sborsare per rimpinguare le casse del Napoli. Si parla, infatti, di appena 10 milioni di euro, poco più di un quarto rispetto a quei 36 milioni pagati da De Laurentiis nell’estate del 2019 e corrispondenti alla clausola rescissoria presente nel vecchio contratto con la Roma.

